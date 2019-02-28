В России грядут сокращения: 115 тысяч граждан могут потерять работу весной

Министерство труда РФ определило регионы и профессии, которые оказались в зоне риска массовых увольнений. Потеря работы грозит сотрудникам сферы автомобилестроения, транспортной и банковской отраслей. В общей сложности этой весной работодатели могут сократить до 115,7 тысячи человек.

Данные приводятся в мониторинге Минтруда, основанном на информации, полученной от предприятий. Работодатели обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, однако руководство может и изменить планы. Информацию для последнего мониторинга представили 14,6 тысячи организаций, где работают 5,6 млн сотрудников, пишут «Известия».

Большинство потенциально безработных живут в Москве (18,7 тысячи), Санкт-Петербурге (5 тысяч), Свердловской области (4,5 тысячи), Пермском крае (4,4 тысячи) и Кемеровской области (3,7 тысячи).

Что касается сфер деятельности, то по числу возможных сокращений лидирует автомобилестроение – работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тысячи человек. Затем идет транспорт – лишиться места в компаниях этой отрасли могут 23,4 тысячи человек. Третья группа риска – сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тысячи человек).

По словам экспертов, высокая вероятность сокращений в сфере автомобилестроения связана с планами по приостановке производства нескольких заводов из-за перенасыщения рынка. Впрочем, ситуация может измениться, если концерны получат государственную поддержку.

В транспортной сфере увольнение грозит сотрудникам частных компаний общественного транспорта, которые не смогли заключить госконтракты на 2019 год.

Банковский сектор продолжает активно «зачищаться» Центробанком. Кредитные организации лишаются лицензии, соответственно, их сотрудники теряют работу.

По данным сервисов по поиску работы, наименьшие риски сокращений сейчас в сфере IT, фармацевтики и медицины. Сотрудники этих областей востребованы на рынке. Кроме того, наиболее стабильны производственные предприятия добывающих отраслей и оборонного комплекса.

Согласно данным опроса «Левада-центра», безработица находится на третьем месте списка проблем, которые больше всего заботят российских граждан. 41% опрошенных назвали безработицу среди главных тревог, такое же число россиян обеспокоены коррупцией.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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