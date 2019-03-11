Россия теряет долю на рынке вооружений, но остается в лидерах

Пять стран – США, Россия, Франция, Германия и Китай – стали крупнейшими в мире экспортерами вооружений в 2014-2018 годах, обеспечив 75% продаж. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Примечательно, что 57% всех поставок оружия пришлись на США и Россию.

Согласно документу, за пять лет поставки американского оружия выросли на 36% против 30% в 2009-2013 годах, при этом объем российского экспорта сократился на 17%. Авторы доклада объясняют это снижением импорта вооружений Индией (-48%)и Венесуэлой (-96%). Экспорт оружия из Франции вырос на 43%, из Германии – на 13%, из Китая – на 2,7%.

Отмечается, что за прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Что касается США, то более половины американского экспорта (52%) приходилось на Ближний Восток. Всего за прошедшие пять лет Соединенные Штаты поставили оружие в 98 стран.

В итоге объем поставок оружия из США в 2014-2018 годах оказался на 75% выше, чем из России, в то время как в предшествующей пятилетке он был выше на 12%.

Стоит отметить, что за последние пять лет доля России в мировых продажах оружия снизилась с 27% в 2009-2013 годах до 21%. Первое место среди экспортеров вооружений по-прежнему у США.

Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия (+192% по сравнению с 2009-2013 годами), Египет (+206%), Израиль(+354%), Катар (+225%) и Ирак (+139%).

По данным экспертов SIPRI, мировая торговля оружием в 2014-2018 годах выросла на 7,8% по сравнению с 2009-2013 годами и на 23% по сравнению с 2004-2008 годами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

Глава курганского села самовольно назначил себе повышенную зарплату и попал под суд. / ЦБ РФ ликвидирует камчатский банк через суд. / «Ужас, сколько ментов!» В Москве силовики нагрянули на крупный рынок и в ТЦ «Москва». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»