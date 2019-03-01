Российские производители патронов потеряли 50 млрд рублей из-за санкций

Российские производители стрелкового оружия и патронов теряют около 10 млрд рублей выручки в год из-за ограничений, введенных США и ЕС. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал. Естественно, закрылся и американский рынок. В целом из-за санкций в год отечественные производители теряют около 10 млрд рублей выручки. Нетрудно подсчитать, какая сумма примерно получается за все пять лет санкций. Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», – отметил Абрамов.

Около 80% российской продукции шло на рынки США и ЕС. В настоящее время все российские патронные заводы в той или иной степени ограничены в продаже стрелкового боеприпаса, пишет РБК.

Активная политика Вашингтона по введению санкций привела к тому, что для российских предприятий американский рынок оказался практически закрыт. Теперь место продукции из России в Штатах занимают боеприпасы из Китая и Болгарии.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии. «Ростеху» поручили разработать антикризисную программу для отрасли. Сейчас ведутся научно-исследовательские работы по этому вопросу.

В свою очередь военные эксперты считают, что эта сфера российской промышленности нуждается в модернизации. По отдельным наименованиям Россия отстает от ведущих мировых производителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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