Чиновники подсчитали стоимость диких животных в России и оценили запасы леса и воды

После оценки запасов полезных ископаемых Министерство природных ресурсов и экологии впервые подсчитало стоимость всех диких животных, растительных и водных ресурсов в России. Первые данные получены по состоянию на конец 2017 года.

Согласно отчету Минприроды, все ресурсы животного мира (охотничьи ресурсы) оценены в 640,6 млн рублей. Стоимость поверхностных и подземных вод составила 486 млрд рублей, а древесные лесные ресурсы оценили в 5,52 трлн рублей.

В составе лесных ресурсов учитывались 23 вида древесины. Самыми дорогими оказались запасы лиственницы (около 1,3 трлн рублей), сосны (1,19 трлн рублей) и березы (1 трлн рублей). Кроме того, запасы ели оценены в 786 млрд рублей, кедра – в 510 млрд рублей, сообщает РБК.

В список животного мира включен 21 вид. Самым ценным признали гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом – 379,6 млн рублей.

Лоси оценены в 85,6 млн рублей, косули – в 41,3 млн, дикие северные олени – в 32 млн, кабарга – в 24 млн, соболи – в 22,6 млн, благородные олени – в 19,2 млн, бурые медведи – в 14,8 млн, снежные бараны – в 8,4 млн, барсуки – в 4 млн, сайгаки – 386 тыс. руб. и муфлоны – в 64 тыс. руб.

Стоит отметить, что под учет попали только те виды, добыча которых ограничена. Волков, лис, зайцев, бобров и птиц считать не стали.

В оценке Минприроды в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы является стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь (80 тыс. рублей за лося, 40 тыс. рублей за рысь и т.д.).

Ранее ведомство впервые оценило в стоимостном выражении запасы в России нефти, газа, угля, алмазов и других полезных ископаемых. По данным Минприроды, на конец 2017 года стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, газа – 11,3 трлн рублей, коксующегося угля – почти 2 трлн рублей, железной руды – 808 млрд рублей, алмазов – 505 млрд рублей, золота – 480 млрд рублей. В общей сложности стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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