Минприроды оценило запасы полезных ископаемых в России

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в стоимостном выражении запасы в России нефти, газа, угля, алмазов и других полезных ископаемых. Подсчеты произведены для 2017 года. В дальнейшем оценка будет актуализироваться ежегодно.

По данным Минприроды, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, газа – 11,3 трлн рублей, коксующегося угля – почти 2 трлн рублей, железной руды – 808 млрд рублей, алмазов – 505 млрд рублей, золота – 480 млрд рублей.

В общей сложности стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.

Что касается натурального выражения, то на конец 2017 года запасы нефти – 9,04 млрд т, газа – 14,47 трлн куб. м., золота – 1407 т, алмазов – 375 млн метрических каратов.

В своих подсчетах специалисты министерства использовали только те запасы, «на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». Таким образом, оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.

Ранее министр энергетики Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявлял о том, что нефти хватит России примерно на 30 лет, газа – более чем на 100 лет. По его оценке, запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 млрд т. «Объем запасов, которые ставятся на баланс, даже несколько выше объема добычи. То есть это неснижаемый уровень», – пояснил министр. При этом он уточнил, что качество новых запасов постепенно снижается, так как в основном это мелкие и трудноизвлекаемые месторождения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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