Минэнерго заявило об отсутствии претензий на «умные» счетчики

В Минэнерго отрицают разработку нормативной базы по увеличению конечного тарифа на газ для населения ввиду возможных планов по установке так называемых «умных» счетчиков. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В министерстве также отметили, что нет речи о «поголовной» установке счетчиков.

«На данном этапе Минэнерго России не считает, что установка «умных» ПУГ (приборов учета газа) понадобится для всех, в том числе уже подключенных, потребителей. Вероятнее всего, установка «умных» ПУГ коснется потребителей в частном секторе. Поручений правительства о проработке изменений в законодательство не было», – цитирует РИА «Новости» представителя Минэнерго.

Ранее федеральное СМИ распространило информацию о том, что Минэнерго направило в правительство письмо об аспектах внедрения «умной» системы учета газа в стране. В систему якобы входят «умные» квартирные счетчики, которые способны передавать данные об объеме потребленного газа дистанционно непосредственно в ресурсоснабжающую компанию, а также приборы обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.

«Умные» счетчики в несколько раз дороже приборов учета электроэнергии (11-15 тыс. рублей против 2-5 тыс. рублей). Стоимость монтажа таких счетчиков газа по всей стране в министерстве оценили в 385 млрд рублей.

Как писал «Новый День», в декабре прошлого года стало известно, что власти намерены обязать россиян перейти на «умные» счетчики газа, стоимость которых оценивалась почти в 130 млрд рублей. Тогда сообщалось, что один счетчик будет стоить около 5 тыс. руб. Позднее в Минэнерго подтвердили, что получили поручение от правительства по проработке инициативы внедрения «умных» счетчиков газа.

По данным «Газпрома», уровень газификации в России на начало года составлял 68,1%, в 25,6 млн домовладений и квартир газ есть. Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей. Вероятнее всего, счетчик будут обязаны ставить сами потребители.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.19

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