«Подождем, когда они подешевеют»: кабмин отложил идею установки «умных» счетчиков газа

Правительство РФ решило отказаться от обязательной установки «умных» счетчиков газа. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, реализацию идеи сочли слишком дорогостоящей.

Отказаться от установки «умных» счетчиков газа решили после анализа финансовой составляющей проекта. Инициативу было поручено подробно просчитать: сколько стоит, какая будет нагрузка на потребителей и каковы возможные источники финансирования, передает РИА «Новости».

«Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы откажемся, в принципе, уже отказались от этой идеи», – пояснил Козак.

Впрочем, решение это не окончательное. Не исключено, что правительство может вернуться к этому вопросу в будущем. «Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», – сказал вице-премьер.

Как писал «Новый День», в декабре прошлого года стало известно, что власти намерены обязать россиян перейти на «умные» счетчики газа, стоимость которых оценивалась почти в 130 млрд рублей. Тогда сообщалось, что один счетчик будет стоить около 5 тысяч руб. Позднее в Минэнерго подтвердили, что получили поручение от правительства по проработке инициативы внедрения «умных» счетчиков газа.

По данным «Газпрома», уровень газификации в России на начало года составлял 68,1%, в 25,6 млн домовладений и квартир газ есть. Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей. Предполагалось, что счетчик будут обязаны ставить сами потребители.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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