Минэнерго хочет обязать россиян расплачиваться за «умные» счетчики

Минэнерго направило в правительство письмо об аспектах внедрения «умной» системы учета газа в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство. В систему входят «умные» квартирные счетчики, которые способны передавать данные об объеме потребленного газа дистанционно непосредственно в ресурсоснабжающую компанию, а также приборы обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.

В ведомстве отметили, что «умные» счетчики в несколько раз дороже приборов учета электроэнергии (11-15 тыс. рублей против 2-5 тыс. рублей), а для их установки, проверки и ремонта нужен «беспрепятственный доступ» в квартиры и дома. Стоимость монтажа таких счетчиков газа по всей стране в министерстве оценили в 385 млрд рублей.

Расходы по установке и обслуживанию счетчиков в Минэнерго предлагают включить в плату за сбытовые услуги, поступающие газоснабжающим компаниям, либо – в тариф на транспортировку газа, направляющийся газораспределительным фирмам. В ведомстве отдают предпочтение второму варианту, в Федеральной монопольной службе (ФАС) заявили газете, что также считают его более предпочтительным.

В случае, если предложения министерства получат поддержку в правительстве, платежи для населения вырастут на 5-10%, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В «Газпром межрегионгазе» отметили, что вопросы финансирования установки «умных» счетчиков в дома «нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов поставщиков и потребителя».

В декабре прошлого года стало известно, что власти намерены обязать россиян перейти на «умные» счетчики газа, стоимость которых оценивалась почти в 130 млрд рублей. Тогда сообщалось, что один счетчик будет стоить около 5 тыс. руб. Позднее в Минэнерго подтвердили, что получили поручение от правительства по проработке инициативы внедрения «умных» счетчиков газа.

По данным «Газпрома», уровень газификации в России на начало года составлял 68,1%, в 25,6 млн домовладений и квартир газ есть. Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей. Вероятнее всего, счетчик будут обязаны ставить сами потребители.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.19

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