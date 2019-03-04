По примеру Дании: в Екатеринбурге теплосеть полностью переведут в «цифру» (ФОТО)

Екатеринбург готовится стать флагманом в России по «оцифровке» систем теплоснабжения. Именно в уральском мегаполисе будет реализован масштабный проект по автоматизации всех технологических процессов. В результате предполагается создать единую электронную систему городской теплосети, которая будет отталкиваться от запросов потребителя. Такая модель применяется в Скандинавии, в частности в датском Копенгагене.

В прошлом году Екатеринбургская теплосетевая компания (входит в группу «Т Плюс») перевела на автоматическое управление 300 центральных тепловых пунктов. Если раньше на этих ЦТП персонал вручную задавал параметры теплоснабжения, то теперь данные автоматически, без участия операторов, передаются на цифровой диспетчерский щит. В ЕТК действует двухуровневая система управления: центральная диспетчерская служба в режиме онлайн следит за состоянием ТЭЦ и котельных, а диспетчеры-оперативники контролируют работу ЦТП и отправляют аварийные бригады на вызов. К концу 2019 года ЕТК «отцифрует» оставшиеся 88 теплопунктов, которые находятся на балансе компании.

ЦТП

Кроме того, на каждом автоматизированном ЦТП будут установлены узлы учета, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Также планируется заменить часть оборудования на насосных станциях с установкой частотного регулятора – это позволит операторам более плавно менять давление в трубах.

Все вышеперечисленное позволит сократить аварийность в квартальных сетях и своевременно устранять даже микроутечки в трубах. Но в ЕТК считают, что для повышения качества услуги необходимо внедрить программу АИС – это автоматизированная измерительная система технологического и коммерческого учета. Необходимое условие для этого проекта – оснащение общедомовых приборов учета тепла специальными устройствами для онлайн-передачи данных. Установку модемов берет на себя «Т Плюс».

Андрей Шмельков

«Все показания с ЦТП и потребительских счетчиков будут поступать в «облако», и таким образом мы сможем создать электронного двойника системы теплоснабжения Екатеринбурга. Во-первых, с этими показателями у нас появится инструмент управлениями издержками, справедливый сбыт. Система будет прозрачной, то есть ни продавец, ни потребитель не смогут что-то «накрутить». Во-вторых, этот электронный двойник будут сам себя калибровать. Это значит, что на каждого потребителя можно будет задать необходимые параметры для теплоснабжения, система все это посчитает и выдаст результат, какой должна быть температура воды в трубах на теплоисточнике. Такой проект реализован в Дании. Для нас это целевая модель, это система «Умный город», за которой будущее», – отметил Шмельков.

Денис Паслер

И.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на встрече с екатеринбургскими депутатами подчеркивал, что проект такого масштаба реализуется только в Екатеринбурге. Проект АИС позволит сделать так, чтобы станции реагировали на запросы потребителей. Сейчас схема теплоснабжения города работает по обратному принципу: температура воды задается на теплоисточнике исходя из погодных условий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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