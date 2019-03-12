Энергетики озвучили планы по масштабной модернизации теплосети Екатеринбурга

В конце февраля депутаты городской думы во главе с председателем Игорем Володиным посетили производственные площадки Екатеринбургской теплосетевой компании. Народным избранникам энергетики рассказали об итогах трех лет работы, показали один из обновленных центральных тепловых пунктов и цифровой диспетчерский щит, охватывающий всю теплосеть уральской столицы. Компания за 2016-2018 годы переложила в Екатеринбурге 140 км труб отопления различного диаметра. Инвестиции превысили 4 млрд рублей. Благодаря этому теплоэнергетикам удалось добиться устойчивой тенденции по снижению повреждаемости теплосетей. Еще один важный итог – развернувшаяся программа цифровизации. За год компания реализовала проект по автоматизации 300 ЦТП и перевела их управление на единый диспетчерский щит. В 2019 году энергетики переведут на автоматическую работу еще 88 ЦТП.

Депутаты интересовались, как регулируется режим теплоснабжения потребителей, какой экономический эффект от проводимой ЕТК автоматизации и цифровизации, каков график замены теплосетей по конкретным участкам города, какими силами реализуются ремонтные и инвестиционные программы.

Энергетики представили программу модернизации теплосети Екатеринбурга на 2019 год. Екатеринбургская теплосетевая компания инвестирует свыше 2,5 миллиардов рублей в инфраструктуру теплосети уральской столицы и потратит 932 миллиона рублей на капитальный ремонт трубопроводов. Эти вложения станут самыми крупными за последние три года – с момента образования ЕТК из убыточного «Екатеринбургэнерго».

«Сегодня мы увидели, что автоматизация и цифровизация системы теплоснабжения находятся на высоком уровне. Абсолютно все под контролем, диспетчер видит, что происходит в каждой точке. Поэтому такие проекты нужно только поддерживать», – отметил заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.

Компания проведет рекордное количество перекладок: будет заменено более 68 километров сетей с применением современных технологий и изоляционных материалов. Запланированы работы по техперевооружению участков теплосетей через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети, тепломагистралей по улицам Шевченко, Серова, Бажова, Данилы Зверева. Также предусмотрена большая реконструкция распределительных сетей в микрорайонах Химмаш, Компрессорный, поселка Горный Щит. Кроме того, бригады ЕТК отремонтируют магистральные сети от котельной по улице Кишиневской, 56А.

«Рост связан с тем, что необходимо сохранить высокие объемы перекладок теплосетей. Плановая цифра на текущий год – 68 км, но мы надеемся, что этот план перевыполним. Все подрядчики уже определены, поэтому сразу же после окончания отопительного сезона мы будем готовы начать гидравлические испытания и ремонтные работы, чтобы спокойно войти в отопительный сезон 2019-2020 годов», – пояснил исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков.

В числе приоритетных направлений ЕТК – перекладка труб только с применением современных технологий. Например, замена трубопроводов горячего водоснабжения на неметаллические, позволяющие избежать образования коррозии.

«Улица Мамина-Сибиряка в районе Шевченко очень часто перекапывается: меняются сети. Может, и в других местах так же часто, но нам, горожанам, кажется, что именно здесь часто, а в других местах – нет. Что там за заколдованное место такое?» – задал вопрос о проблемном участке депутат Михаил Матвеев.

«Действительно, участок по Шевченко от улицы Луначарского до так называемого «падающего моста» – до Восточной является проблемным. Состояние сетей там определено как ограниченно работоспособное. Разработан проект и проведены торги по выбору подрядчика, и в этом году мы выполним полную реконструкцию участка от Мамина-Сибиряка до Восточной. Заменим все сети, 100%», – ответил Андрей Шмельков, добавив, что будут применяться самые современные технологии.

В этом году энергетики начинают внедрять электронную систему «Умный город», которая будет собирать данные онлайн с ЦТП и домовых счетчиков. В уральском мегаполисе планируется создать цифровую систему теплоснабжения за счет нескольких решений. Одним из элементов станет программный продукт, который «Т Плюс» сейчас внедряет во всех своих филиалах, – автоматизированная измерительная система технологического и коммерческого учета (АИИС ТиКУ). Платформа рассчитана на сбор показаний с приборов учета, обработку информации. ЕТК начнет ее тестирование с 1 июня 2019 года. Это позволит станциям реагировать на запросы потребителей и делать температуру в домах более комфортной для жителей. Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер подчеркнул, что проект такого масштаба в России реализуется только в Екатеринбурге.

«Сегодня меня очень удивили и порадовали планы, которые ЕТК для себя ставит в части цифровизации деятельности. Система «Умный город», управление теплоснабжением Екатеринбурга – это глобальная задача. Нам продемонстрировали все предпосылки, что в 2019 году это будет реализовано», – отметил депутат Николай Смирнягин.

Обсуждая с депутатами планы по перекладке сетей, энергетики обратили внимание на важность согласованности действий всех городских служб – Водоканала, газовиков, электриков, коммунальщиков и прочих, чтобы не перекапывать один и тот же участок по несколько раз. Андрей Шмельков привел в пример реконструкцию улицы Фурманова в 2016 году, когда в течение двух месяцев на участке были заменены сразу все инженерные коммуникации, после чего проводилось благоустройство.

Директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин отметил, что необходимо увеличить ежегодный объем перекладки до 100 километров, провести ревизию бесхозных тепловых сетей и определить источник финансирования для их восстановления. Кроме того, на встрече с народными избранниками обсуждалась возможность принятия городского акта, определяющего порядок согласования и размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей. В первую очередь это касается торговых киосков. Также энергетики попросили депутатов рассмотреть возможность снять запрет на размещение наружных тепловых сетей в местах, где это является единственным техническим решением.

Депутаты дали высокую оценку деятельности ЕТК и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии для решения вопросов развития теплосетевого хозяйства Екатеринбурга. «Мы наглядно убедились в том, что создание ЕТК было оправдано, компания поэтапно движется к заявленным целям. Все прекрасно понимают, что сетевой комплекс «Екатеринбургэнерго» принят на баланс ЕТК в плачевном состоянии, которое невозможно кардинально улучшить за три года, но уже сделано очень много. Впечатляет объем проведенных мероприятий. Проект автоматизации ЦТП очень актуальный и своевременный, без него невозможно развитие современного мегаполиса. Мы видим, что техническая политика предусматривает современные средства диагностики, новые материалы и технологии. Компания с каждым годом повышает планку, ставит пред собой еще более амбициозные задачи – выйти на замену 100 километров аварийных сетей в год, внедрить систему «умный город» – это очень хорошая перспектива для Екатеринбурга», – отметил по итогам встречи председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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