«Умные» счетчики газа обойдутся россиянам в 130 млрд рублей

В правительстве обсуждается вопрос о внедрении «умных» счетчиков газа. Возможность внедрения таких систем должна быть проработана уже к марту 2019 года. По предварительным оценкам, установка новых систем учета газа может обойтись населению почти в 130 млрд рублей.

Первичной проработкой вопроса введения интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа поручил заняться Минэнерго, Минэкономики и ФАС вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Коммерсант». В правительстве и отрасли пояснили, что пока «тема в зачаточной стадии».

Значительно дальше власти продвинулись в вопросе развития ИСУ электроэнергии. «Основные споры разворачивались вокруг того, в чьи обязанности войдет установка ИСУ, кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования, – пишет издание. – Предполагается, что ответственность за установку ИСУ с граждан снимут и передадут гарантирующим поставщикам электроэнергии только для многоквартирных домов и сетям – для прочих потребителей – с 1 июля 2020 года».

В газовом секторе такие детали пока не обсуждались. Однако уже сейчас эксперты говорят, что стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тысяч рублей за штуку. Сами счетчики давно существуют, любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке.

По данным «Газпрома», уровень газификации в России на начало года составлял 68,1%, в 25,6 млн домовладений и квартир газ есть. Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей. Вероятнее всего, счетчик будут обязаны ставить сами потребители.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.18

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