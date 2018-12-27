Оплачивать установку и сверку счетчиков заставят поставщиков ресурсов

Минстрой разработал предложение, согласно которому поставщиков ресурсов обяжут оплачивать установку и сверку счетчиков. Документ направлен на рассмотрение в федеральные органы власти, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Ведомство намерено направить документ на рассмотрение правительства еще до конца уходящего года, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу Минстроя. Кроме того, документ предлагает переход к «умному» учету горячей и холодной воды. Такие счетчики В этом случае приборы передают данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии поставщикам ресурсов дистанционно. Законопроект по внедрению аналогичной системы учета электроэнергии на сегодняшний день уже находится на рассмотрении Госдумы. В связи с этим переход на «умный» учет и по другим видам ресурсов в перспективе весьма вероятен.

Сейчас расходы на установку и обслуживание счетчиков несут собственники жилья. В основном их траты состоят из двух видов платежей: за установку или замену отслужившего счетчика и за сверку счетчика (проверку его исправной работы). Траты владельцев квартир на счетчики начинаются с 600 рублей. Цены на некоторые из них превышают 5 тыс. рублей.

Отметим, что это уже не первый законопроект, предлагающий снять с собственников обязанность платить за установку и поверку счетчиков. В июне этого года Госдума отклонила в первом чтении два схожих законопроекта. Причиной явилось то, что в нем не было разъяснения, за чей счет и в каком порядке организации будут устанавливать и обслуживать приборы учета.

Другими словами, законопроекты не запрещали поставщикам ресурсов заложить «лишние» расходы в тариф. Второй причиной стало отсутствие правовых пояснений: на каком основании имущество ресурсоснабжающих организаций, то есть прибор, установленный за счет такой компании, будет находиться в квартире, принадлежащей собственнику. В новом документе, вероятно, эти недочеты устранены.

Москва, Иван Гридин

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