Россиян хотят штрафовать за отсутствие счетчика газа

Госдума рассмотрит поправки в Административный кодекс, предусматривающие штрафные санкции для граждан за отказ устанавливать счетчик газа. Таким образом, депутаты намерены переложить ответственность за отсутствие приборов учета с «Газпрома» на потребителей.

Автор инициативы – глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный напомнил, что все потребители газа в России должны были поставить счетчики до 2012 года. Однако к означенному сроку не было установлено 1,2 млн приборов учета. К настоящему времени были установлены еще 800 тысяч счетчиков, передает РИА «Новости».

В остальных 400 тысячах случаев представители «Газпрома» заявили, что сотрудников компании не допускают в квартиры жильцы, а потому установить счетчики нет никакой возможности. В этой связи и было предложено перенести ответственность за установку на граждан.

По мнению Завального, массовая установка приборов учета рано или поздно позволит «решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу». Размер штрафа, который предлагается ввести, депутат не уточнил.

Позиция «Газпрома» в этом вопросе не изменилась. Компания просит продлить период, предусмотренный на установку счетчиков, а также просит снять ответственность за невыполнение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

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