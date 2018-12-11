Кабмин успокаивает: обязательной установки счетчиков газа не будет

В правительстве России не обсуждался вопрос обязательной установки «умных» газовых счетчиков. Об этом заявил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Чиновник уточнил, что на совещании у Козака рассматривалась тема систем учета в электроэнергетике, а не идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков за счет самих граждан. Таким образом, обязательной установки «умных» счетчиков газа пока не будет.

Джус отметил в комментарии «Российской газете», что профильным ведомствам лишь поручено изучить возможность введения «умных» газовых счетчиков.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания в кабмине РФ 4 декабря вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС к марту 2019 года проработать вопрос об обязательной установке интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа для населения. В правительстве и отрасли пояснили газете «Коммерсантъ», что данная тема пока находится «в зачаточной стадии».

По предварительным оценкам, установка новых систем учета газа может обойтись населению в 128 млрд рублей. Стоимость установки «умных» приборов учета составит около 5 тысяч рублей за штуку. Сами счетчики давно существуют, любой желающий их может поставить в добровольном порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.18

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