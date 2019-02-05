Власти обещают избавить россиян от поверки счетчиков ЖКУ

Росстандарт и три министерства – Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития собираются внести поправки в законодательство, чтобы освободить россиян от обязанности следить за правильностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. О таких планах сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

По словам руководителя федерального агентства, законопроект коснется счетчиков воды, тепла и газа. Власти намерены возложить ответственность за поверку приборов учета на поставщиков услуг.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку, – пояснил Абрамов. – Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены».

Чиновник отметил, что данная инициатива должна полностью избавить граждан от «поверочного рабства». Кроме того, по его словам, данное нововведение поможет россиянам сэкономить.

«Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», – указал глава Росстандарта.

Абрамов при этом напомнил, что недавно в России был утвержден «закон об интеллектуальном учете электроэнергии с помощью новых счетчиков, которые сами будут считать потребление ресурса». Корректность работы новых счетчиков будут проверять поставщики электроэнергии.

В конце декабря Минстрой направил на рассмотрение в федеральные органы власти предложения, согласно которому поставщиков ресурсов обяжут оплачивать установку и сверку счетчиков, ранее сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Кроме того, документ предлагает переход к «умному» учету горячей и холодной воды. Такие счетчики передают данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии поставщикам ресурсов дистанционно.

В настоящее время расходы на установку и обслуживание счетчиков несут собственники жилья. В основном их траты состоят из двух видов платежей: за установку или замену отслужившего счетчика и за сверку счетчика (проверку его исправной работы). Траты владельцев квартир на счетчики начинаются от 600 рублей. Цены на некоторые из них превышают 5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что это уже не первый законопроект, предлагающий снять с собственников обязанность платить за установку и поверку счетчиков. В июне прошлого года Госдума отклонила в первом чтении два схожих законопроекта. Причиной явилось то, что в нем не было разъяснения, за чей счет и в каком порядке организации будут устанавливать и обслуживать приборы учета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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