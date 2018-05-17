Подкрутить не получится: жителей России заставят установить «умные» счетчики

Минстрой России предлагает сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Ожидается, что нововведение позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги. Недобросовестные жильцы не смогут «подкрутить» показатели, чтобы сэкономить.

Разработка поправок в нормативные документы, которые позволят реализовать эту инициативу, начнется в начале следующего года, пишут «Известия». Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года. Первыми на «умные» счетчики переведут новостройки, а также дома, которые включены в программы капитального ремонта.

Планируется, что к концу 2021 года приборы учета с функцией дистанционной передачи показаний будут применять 100% потребителей в новых домах и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020-2021 годах в ходе капитального ремонта.

По словам одного из авторов нововведения – первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, собственники не смогут «подкручивать» приборы с помощью магнитов и пленочек, которые останавливают счетчик или вертят его в обратную сторону, чтобы платить меньше.

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4-6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», – пояснил Сидякин.

Впрочем, для того, чтобы экономия после установки «умных» счетчиков была больше, дома необходимо сделать энергоэффективными, а именно, исключить сквозняки, обшить фасад энергоэффективными материалами, установить узлы погодного регулирования. В этом случае экономия при платежах за ЖКХ может начинаться от 40%, затраты на счетчик окупятся за 6-9 месяцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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