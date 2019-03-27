В правительстве подтвердили закрытие заводов Ford в России

Американская компания Ford приняла решение не продолжать самостоятельный бизнес в России из-за проблем со сбытом продукции. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, автоконцерн сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей, таких как Ford Transit.

Вице-премьер уточнил, что управлять данным бизнесом будет российский партнер компании – группа «Соллерс», которая в результате реструктуризации совместного предприятия с Ford получит контрольный пакет.

В настоящее время правительство обсуждает с «Соллерс» заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России. Козак ожидает, что такое соглашение может быть заключено в ближайшие два месяца.

Таким образом, «вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом», заключил вице-премьер.

Совместное предприятие Ford и Sollers владеет в России еще двумя заводами – во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в России могут закрыть два основных завода Ford в Ленинградской области и Татарстане, на которых выпускают легковые автомобили. Производство и импорт легковушек Ford будут остановлены в июне-июле, уточняли источники «Ъ».

Ford реструктуризирует бизнес в рамках своей новой глобальной стратегии, предусматривающей концентрацию на наиболее прибыльных сегментах.

В 2018 году Ford продал в России 53234 автомобиля, рост продаж составил 5,7%. Доля компании на российском рынке в прошлом году составила 3%, пятью годами ранее – 3,8%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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