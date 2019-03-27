«Грядут значительные увольнения»: Ford объявил о закрытии двух заводов в РФ

Американский автоконцерн Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Принадлежащие совместному предприятию Ford Sollers автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты. На базе завода двигателей в Елабуге будет запущено производство легких коммерческих автомобилей. Это следует из подписанного Ford Motor Company и российской компанией «Соллерс» протокола о намерениях «о реструктуризации совместного предприятия».

Российская компания получит в перезапущенном СП 51%, у Ford будет 49%, говорится в совместном сообщении акционеров совместного предприятия. Отмечается, деятельность обновленного предприятия будет сконцентрирована на сегменте легкого коммерческого транспорта.

В компании отметили, что данные меры приведут к значительному числу увольнений, однако конкретные цифры не назвали. «Сокращение будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций», – отмечается в сообщении.

Цель реструктуризации бизнеса Ford в РФ – «необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке», пояснили в СП.

В сообщении отмечается, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.

Ранее в правительстве РФ подтвердили сообщения СМИ, что Ford уходит с российского рынка легковых автомобилей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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