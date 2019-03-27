Уход Ford из России: авторынку угрожает коллапс

Решение американского автопроизводителя Ford уйти с российского рынка может привести к новому кризису в РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его оценке, примеру автоконцерна могут последовать и другие зарубежные автогиганты.

«К сожалению, практически весь объем выпускаемых автомобилей в России – это иномарки. Это может послужить примером для других производителей, и, если это явление приобретет массовый характер, то окажет реальное влияние на наш рынок, – отметил парламентарий в комментарии iReactor.

Как считает Лысаков, еще одной ключевой проблемой решения Ford покинуть Россию может стать снижение количества рабочих мест. «Второй минус в том, что какое-то количество сотрудников закрывающегося завода потеряет работу. Это, конечно, печально. Это может стать ударом по экономике региона, а в масштабах страны, если за Ford последуют и другие производители, это может стать серьезным ударом по автомобильной промышленности России. Так как часть автомобильных заводов в наших регионах являются градообразующими предприятиями, то потеря рабочих мест для любого населенного пункта – вещь серьезная и крайне болезненная», – обратил внимание депутат Госдумы.

Как сообщал «Новый День», американская компания Ford приняла решение не продолжать самостоятельный бизнес в России из-за проблем со сбытом продукции, подтвердил вице-премьер Дмитрий Козак. Речь идет, в том числе, о вероятном закрытии заводов Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан), где выпускают легковые автомобили Ford. Производство и импорт легковушек будут остановлены в июне-июле, уточняли источники «Ъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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