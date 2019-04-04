Уничтожение 72 тонн эстонской кильки подняло вопрос об отмене антироссийских санкций

Экс-мэр Талина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену двустороннюю отмену санкций. Дать такой совет его подтолкнуло известие о сожжении в России 72 тонн эстонской кильки, о котором отчиталось управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

«Я прочитал, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», – написал политик в Facebook.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что Россия в Кремль поступил запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран, началась подготовка к переговорам. Как передает РИА «Новости», ранее стало известно, что Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.

Талин, Иван Гридин

Талин. Другие новости 04.04.19

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