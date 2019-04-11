Российские компании и банки засекретят сведения из-за санкций

Правительство РФ утвердило список данных, которые компании и банки могут сделать секретными с целью уменьшения ущерба от санкций, введенных странами Запада. В перечень попали 18 видов информации.

Компании и банки, выпускающие ценные бумаги, могут не публиковать сведения, чтобы обезопасить своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции, пишет РБК со ссылкой на распоряжение правительства, утвержденное 4 апреля. Цель нового акта – определить «достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все».

В частности, компании вправе скрывать информация о руководстве компании, о совершенных сделках, о структуре владения (холдинги, дочерние и материнские общества), об акционерах (миноритарных и мажоритарных), о партнерах компании по хозяйственной деятельности, о финансовых вложениях компании, о принимаемых компанией рисках и их оценке, о корпоративных спорах и о контрагентах фирмы, включая их географическую и отраслевую структуру.

Банки и кредитные организацию могут не раскрывать сведения об операциях в иностранной валюте, о распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, а также о сегментах своей деятельности.

Не публиковать вышеозначенную информацию разрешается, если эти данные могут способствовать введению ограничений со стороны других стран, компания уже находится под санкциями, либо эмитент – банк, работающий с гособоронзаказом.

Постановление правительства обусловлено риском введения вторичных санкций, которые предусматриваются принятым в 2017 году американским законом CAATSA.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

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