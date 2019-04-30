Все покупки в зарубежных интернет-магазинах хотят обложить пошлиной

Абсолютно все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от их стоимости и веса, предлагается обложить единым сбором. На этом настаивают в российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Участники рынка трансграничной торговли выступили резко против этой идеи и заявили, что мера приведет к увеличению стоимости товаров для конечных покупателей.

Свои предложения АКИТ озвучила в письме, направленном вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет «Коммерсант». В документе предлагается признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок. В ходе обсуждений размер сбора был уменьшен до 15%.

Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов при этом стоит отменить совсем. Предполагается, что сумму сбора иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей.

По словам авторов инициативы, эти меры уравняют условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce. Дело в том, что сейчас зарубежные компании имеют привилегированное положение, по мнению АКИТ, так как не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и прочее. За прошлый год объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд рублей.

В настоящее время в России действует беспошлинный порог для закупок из-за рубежа в 500 евро или 31 кг. В том случае, если в течение календарного месяца гражданин превысил эти лимиты, то он должен заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. Планировалось, что с 2020 года беспошлинный порог будет снижен до 200 евро.

Эксперты считают, что нововведения негативно скажутся на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах. При этом убытки понесет и «Почта России», которая имеет большие доходы с доставки товаров с AliExpress. Кроме того, стоимость товаров из-за рубежа для конечного потребителя резко вырастет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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