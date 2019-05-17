Удара по кошельку не будет: кабмин отказался вводить пошлины с интернет-покупок

В правительстве России не одобрили предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в размере 20% от стоимости покупок в зарубежных онлайн-магазинах. В Минкомсвязи заявили, что выступают против такой кардинальной меры. Об этом сообщают «Известия».

По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, введение пошлины приведет к росту цен на импортную продукцию, что привело бы «к увеличению нагрузки на конечных потребителей». Кроме того, отметил чиновник, данная мера имела бы экономический эффект лишь при одновременном введении на всей территории Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Иначе международные почтовые отправления с товарами будут поступать в Россию транзитом через государства союза, указал он. По мнению замминистра, бизнес в России не получит выгоды от этого.

В Минпромторге также не поддержали инициативу АКИТ. В ведомстве полагают, что целесообразнее сохранить действующие нормы на рынке ЕврАзЭС – беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака заявили, что окончательная позиция по идее АКИТ еще не сформулирована.

По оценке экспертов аналитического центра при кабмине РФ, введение единого сбора на интернет-покупки позволило бы привлечь в бюджет до 121 млрд рублей в год.

Ранее АКИТ в письме Козаку предложила обложить единым сбором абсолютно все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от их стоимости и веса. Как указали в ассоциации, эта мера уравняет условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce. Однако участники рынка трансграничной торговли выступили против этой инициативы и заявили, что мера приведет к увеличению стоимости товаров для конечных покупателей.

В настоящее время в России действует беспошлинный порог для закупок из-за рубежа в 500 евро или 31 кг. В том случае, если в течение календарного месяца гражданин превысил эти лимиты, то он должен заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. Планировалось, что с 2020 года беспошлинный порог будет снижен до 200 евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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