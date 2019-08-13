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NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2019, 10:03 мск

Новости Экономика

Медведеву предложили новую схему торговли алкоголем в Интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Предложения изложены в письме президента АКИТ Артема Соколова на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

В частности, авторы изменений предлагают фиксировать время и место реализации спиртного. Это можно реализовать благодаря системе выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров – с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн – курьер всё равно обязан пробить второй чек, так называемый «нулевой», с этой информацией.

В АКИТ пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу (ФНС), пишут «Известия». Авторы поправок считают, что система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних.

Между тем, эксперты указывают на то, что новая схема имеет слабое место – речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.08.19

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