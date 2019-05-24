Ритейлеры и интернет-торговцы предупредили о росте цен

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили в адрес Ассоциации банков России (АБР) письма, в которых предупредили о возможном повышении цен на товары в магазинах из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг). Об этом пишут «Известия».

Так, АКОРТ сообщила, что затраты ритейлеров на эквайринг за 5 лет выросли с 2,8% до 4,5%. Кроме того, высокие ставки сказались и на прибыли продавцов, которые могут недополучить 10% в 2019 году. Таким образом, большие комиссии на безналичную оплату в магазинах не позволят ритейлерам удерживать цены от роста и ухудшат системы скидок для покупателей.

«Оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией. Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными», – подчеркивают в АКОРТ.

АКИТ в свою очередь сообщает, что средняя ставка по эквайрингу составляет от 1,2% до 1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%. В случае отказа от безналичного расчета с покупателями, компании направят сэкономленные средства на улучшение сервисов для клиентов.

При этом в АБР выразили уверенность, что при снижении ставок на эквайринг банкам придется ухудшить условия по кредитным картам и программ лояльности. «Около 15% покупок по безналу оплачиваются кредитной картой. Условия таких займов ухудшатся, если банки понизят тарифы. Это приведет к падению спроса в этом сегменте как минимум на треть», – цитирует газета директора АБР Алексея Войлукова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.19

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