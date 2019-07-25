Ретейлеры грозят отказаться от участия в системе быстрых платежей ЦБ

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов. Такое предупреждение содержится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишут «Ведомости».

В ассоциациях заявили, что уже тестируют систему с банками, и объясняют это «позитивное движение» тем, что изначально ЦБ говорил о тарифе в 0,3-0,4%. Однако, цели и задачи системы быстрых платежей были дискредитированы банками, которые настаивали на повышении тарифа до 1-1,5%, считают в АКИТ и АКОРТ.

В письме также говорится, что последний названный ЦБ коридор тарифов в 0,2-0,7% появился под давлением банков, которые будут предлагать торговым сетям именно максимальную ставку в 0,7%. Такой вариант «неинтересен» продовольственным сетям, у самых крупных из которых тариф сейчас ниже 0,7%, утверждают авторы письма. «Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение», – заявил газете представитель ЦБ.

Беспокойство АКИТ и АКОРТ вызывает вопросы, поскольку параметры тарифов еще не ясны, заявил вице-президент «Открытия» Александр Дынин. По словам представителя Альфа-банка, снижение тарифов ниже 0,2-0,7% нереалистично и даже при этом тарифном коридоре банк не сможет начислять своим клиентам кэшбек и бонусы на прежнем уровне.

В «М.видео-Эльдорадо» заявили, что скоро запустят пилот системы быстрых платежей и при расчетах ориентировались на максимальный тариф в 0,3-0,4%. В свою очередь, вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин заявил, что компания ждет, что в СБП будут те тарифы, о которых говорилось изначально.

В мае зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее заявила, что комиссия на уровне от 0,2 до 0,7% будет работать на пользу всех участников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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