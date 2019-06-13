Чубайс предложил ввести в России «символический» налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме. По его словам, эта мера будет стимулировать промышленников на снижение выбросов.

Чубайс считает, что план правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, которое Москва подписала в 2016 году, в том числе предусматривает создание государственной системы учета объемов вредных выбросов. После появления этой системы, уверен он, «начнется самый сложный вопрос» – о введении углеродного налога, передает РИА «Новости».

Глава «Роснано» пояснил, что Евросоюз за последние несколько лет принял ряд мер, согласно которым импорт товаров, не соответствующих требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве, облагается дополнительным налогом. Чубайс уверен, что Россия, «проскочив развилку с налогом» сейчас, «через пять-семь-десять лет» может сама себе закрыть экспорт.

«С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов – мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога», – сказал Чубайс. На первом этапе, по его словам, ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.06.19

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