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Понедельник, 28 октября 2019, 11:33 мск

Новости Экономика

Решена судьба нового налога Чубайса, грозившего подорожанием коммуналки

Фото: пресс-служба Кремля

Минэкономики решило исключить из законопроекта о государственном регулировании выбросов парниковых газов положение об углеродном налоге, инициированное главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Обновленный документ уже поступил на рассмотрение в правительство России, сообщает РБК.

Министерство экономического развития исключило поправку после критики предложения в Минпромторге, Минэнерго и Российском союзе промышленников и предпринимателей. Власти опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов негативно повлияет на темпы роста отечественной экономики. Об этом, в частности, заявляли в Совете Федерации.

Минэкономразвития предложило вернуться к рассмотрению этого вопроса после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов. По его мнению, «налог Чубайса» будет актуален в том случае, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов.

Ранее член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов заявил, что в случае принятия законопроекта об углеродном налоге поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. По оценке Минэнерго, «рост сбора на рубль приведет к росту тарифов на 1,2 рубля», – отметил он, добавив, что «с учетом всех экономических факторов рост тарифов может составить 1,5-2 рубля в месяц», сообщало РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в июне гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог за превышение предприятиями целевых показателей выбросов парниковых газов, чтобы стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Первоначально, по его словам, следует «разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов» и потом «думать о введении налога». Чубайс отмечал, что на первом этапе ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.10.19

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