Япония намерена закупать российскую курятину

Япония планирует разрешить импорт курятины из России, так как в стране вырос спрос на данный продукт. Разрешение будет подписано в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом. По данным японских СМИ, договоренность должна быть достигнута между президентом России Владимиром Путиным и премьером Страны Восходящего Солнца Синдзо Абэ на саммите G20 в Осаке.

Токио запретил импорт домашней птицы из большинства стран мира из-за страха перед инфекционными заболеваниями. Отметим, что срок действия нынешнего запрета на ввоз в Японию российской курятины закончится в 2020 году.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе китайские компании заявили о желании закупать большие объемы куриных лап на российских птицефабриках. Однако на сегодняшний день торговать с КНР могут только 23 предприятия данной отрасли, рассказал директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

По словам чиновника, в России недостаточно вагонов-рефрижераторов для перевозки крупных партий лап в Китай. «Мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны», – добавил он. Алексей Мурзенок рассказал, что китайцы заинтересованы в поставках «200 сорокафутовых контейнеров в месяц». Объем тары в одном таком контейнере составляет почти 68 кубических метра. По словам чиновника, российские предприятия способны удовлетворить запросы китайской стороны, «только нужно все саккумулировать в одном месте».

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса и субпродуктов птицы были подписаны между Россией и Китаем в 2018 году. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований получили 23 российских птицефабрики.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 24.06.19

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к переходу на короткую рабочую неделю. / Севастополь, Крым и Москва оказались в числе регионов с самой недоступной ипотекой. / В канале им. Москвы после ремонта возникла течь: прокуратура начала проверку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»