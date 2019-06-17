Китай хочет оставить россиян без куриных лап

Китайские компании заявили о желании закупать большие объемы куриных лап на российских птицефабриках. Однако на сегодняшний день торговать с КНР могут только 23 предприятия данной отрасли, рассказал директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию», – Цитирует РИА «Новости» Алексея Мурзенка.

Он указал, что с этим существует проблема: «У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики». Кроме того, по словам чиновника, в России недостаточно вагонов-рефрижераторов для перевозки крупных партий лап в Китай. «Мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны», – добавил он.

Алексей Мурзенок рассказал, что китайцы заинтересованы в поставках «200 сорокафутовых контейнеров в месяц». Объем тары в одном таком контейнере составляет почти 68 кубических метра. По словам чиновника, российские предприятия способны удовлетворить запросы китайской стороны, «только нужно все саккумулировать в одном месте».

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса и субпродуктов птицы были подписаны между Россией и Китаем в 2018 году. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований получили 23 российских птицефабрики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.19

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