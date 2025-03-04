Китай обещал принять ответные меры на повышение пошлин США

Китай примет меры для защиты своих интересов в ответ на повышение США пошлин на китайские товары. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на товары из Китая с 10 до 20%. По его словам, рост тарифов связан с недостаточными усилиями Пекина по борьбе с наркотрафиком в США.

Пекин выразил по этому поводу резкое недовольство и решительный протест и пообещал принять ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов. В Китае считают, что одностороннее повышение пошлин нарушает правила Всемирной торговой организации и подрывает многостороннюю торговую систему.

При этом в КНР указали на то, что китайские власти проводят жесткую политику по борьбе с наркотиками, а действия Вашингтона не только не решат проблем с наркотрафиком, но нанесут ущерб торгово-экономическому сотрудничеству Китая и Соединенных Штатов.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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