Кремль прокомментировал призыв Трампа о полном отказе от ядерного оружия

Призыв президента США Дональда Трампа к полному отказу от ядерного оружия заслуживает пристального внимания, но пока конкретных переговоров по этой теме не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этом направлении необходимо учитывать позицию Китая, а также Евросоюза, который стремится к милитаризации.

«Пока никаких конкретных переговоров не было, и пока нет понимания, когда такие контакты могут быть», – уточнил представитель Кремля (здесь и далее цитаты по РБК).

По его словам, Россия считает, что в переговорах должны участвовать европейские ядерные державы – Великобритания и Франция, особенно учитывая Эммануэля Макрона о желании начать обсуждение возможной защиты Европы французским ядерным оружием.

«Абстрагироваться в ходе этого диалога от европейских ядерных арсеналов невозможно. Мы по-прежнему в этом убеждены, тем более актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали, вчера поспешили поддержать эту идею. Поэтому да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», – подчеркнул Песков.

Трамп говорил, что «было бы здорово», если бы от ядерного оружия избавились «мы все», включая Китай. Пресс-секретарь главы российского государства сказал, что точку зрения Пекина по этом вопросу еще предстоит узнать, проработки вопросов диалога по ядерному разоружению с США и Китаем пока не было.

«У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем, ведем диалог по всем вопросам стратстабильности. Будет расширять этот диалог. У американцев с китайцами свои отношения, здесь конечно же американцы должны определяться, принимая во внимание позицию Пекина», – отметил представитель Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

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