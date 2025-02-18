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Вторник, 18 февраля 2025, 12:41 мск

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Китай приветствовал переговоры в Саудовской Аравии

Фото: FreePik

В Китае приветствуют усилия США и России по достижению мира. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

В настоящее время в Саудовской Аравии проходят переговоры российской и американской делегаций. Это первая с начала спецоперации встреча представителей США и России столь высокого уровня.

«Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией», – сказал Го Цзякунь.

Кроме того, представитель китайского МИД отметил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.

Го Цзякунь подчеркнул, что «Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах».

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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