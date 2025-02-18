В Эр-Рияде стартовали переговоры России и США

Переговоры российской и американской делегаций начались во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Местом проведения переговоров стал один из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии – Дирия в комплексе Альбасатин.

Россию на встрече представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Накануне Ушаков допустил, что в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В рамках переговоров стороны обсудят восстановлению российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи президентов двух стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял в эфире телеканала «Россия 24», что главная задача делегаций в Эр-Рияде – «начать реальную нормализацию отношений» между Москвой и Вашингтоном.

Представители США на встрече с российской делегацией в Саудовской Аравии ставят целью «определить, можно ли двигаться вперед» в рамках переговорного процесса, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев перед началом переговоров в Эр-Рияде заявил, что российская сторона «надеется на позитивную дискуссию, на позитивный диалог».

«Безусловно, видим, что президент Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире и надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», – цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Глава РФПИ также сообщил, что Москва предложила Вашингтону обсудить восстановление экономического сотрудничества. «У нас есть ряд предложений, коллеги думают», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Дмитриева, России и США «надо делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях». Он отметил, что трек по экономике в российско-американских контактах идет отдельно от политического, и выразил надежду на прогресс в переговорах по экономическим вопросам в ближайшие два-три месяца.

Ранее Дмитриев провел несколько встреч с представителями команды президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

Эр-Рияд, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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