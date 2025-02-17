Настрой деловой: помощник Путина прокомментировал старт переговоров по Украине в Эр-Рияде

Российские представители отправились Эр-Рияд на переговоры с США по Украине с деловым настроем. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, который также входит в состав делегации от Москвы.

«Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого», – сказал Ушаков перед вылетом в Эр-Рияд.

В составе российской делегации также министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Ушакова, в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», – пояснил Ушаков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Предполагается, что американскую сторону на переговорах в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Ранее глава МИД России отверг возможность территориальных уступок Украине в процессе урегулирования конфликта.

Москва, Светлана Антонова

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