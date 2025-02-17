«Об этом не может быть даже мысли»: Лавров исключил территориальные уступки Украине

Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в процессе урегулирования конфликта. Об уступках территории Киеву не может быть и мысли, подчеркнул он на брифинге после итогам переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.

«Вы хотите, чтобы вот эти вот замашки нацистские, а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как, с людьми русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?», – сказал Лавров.

По его словам, территориальные уступки Украине были сделаны при образовании Советского Союза, когда огромные территории, которые на протяжении столетий осваивались русскими, были включены в состав Украинской ССР. Лавров посоветовал разобраться в истории вопроса тем, кто предлагает варианты украинского урегулирования.

Министр также заявил, что Вашингтон может посодействовать разрешению конфликта на Украине, поскольку «США играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала».

Что касается потенциального участия Европы в переговорах по Украине, Лавров заявил, что непонятно, зачем странам ЕС участвовать в этом. Он обратил внимание на недавние высказывания президента Финляндии Александра Стубба о том, что нужно, прежде всего, заключать перемирие на Украине и использовать его, чтобы укрепить ее в военном отношении.

«То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь ввиду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», – подчеркнул Лавров.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине может ожидать от России территориальных уступок. «На мой взгляд, должны быть такие вещи, как территориальные уступки», – цитирует Келлога ТАСС. При этом он не уточнил, какие территории имеет в виду.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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