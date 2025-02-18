«Они отлично решают проблемы»: глава РФПИ рассказал о первых встречах с командой Трампа в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел несколько встреч с представителями команды президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Об этом сообщил сам Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. Думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы. Его команда – это команда людей, отлично решающих проблемы», – сказал он.

Говоря о намеченных на 18 февраля российско-американских переговорах, Дмитриев отметил: «Я думаю, что очень важно навести мосты». По его словам, отношения двух стран «очень важны для мира». «Очень важно, чтобы США и Россия сотрудничали, чтобы решить проблемы», – убежден Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что американская сторона пока не давала каких-либо обещаний российским коллегам. «Я думаю, что обещание состоит в том, чтобы вести диалог как таковой, давайте вместе найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», – отметил Дмитриев.

Дмитриев опроверг сведения насчет первоочередного желания России ослабить санкции и добавил, что экономики России и США могли бы выиграть от сотрудничества. «Мы хотим хорошего диалога. На самом деле это американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России. Мне кажется важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 млрд долларов потерь, которые понес американский бизнес», – сказал глава РФПИ.

В переговорах с американской стороной в Эр-Рияде 18 февраля будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Последний допустил, что Дмитриев присоединится к делегации. Переговорщики со стороны США – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube