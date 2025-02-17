Кремль подтвердил завтрашние переговоры России и США в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина сегодня вылетают в Эр-Рияд, где 18 февраля проведут встречу с представителями США. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Ранее американские СМИ сообщили, что завтра в Саудовской Аравии должна пройти встреча американской и российской делегаций по урегулированию украинского конфликта.

По словам Пескова, встреча в Эр-Рияде будет посвящена, «прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи президентов двух стран.

Кто еще вошел в российскую делегацию, помимо Лаврова и Ушакова, Песков не уточнил.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Саудовская Аравия была выбрана местом для контактов России и США, так как эта страна устраивает обе стороны. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил провести российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.

Сергей Лавров, комментируя предстоящую поездку в Эр-Рияд, заявил, что доложит об итогах встречи с американцами «нашим руководителям», которые примут решения о дальнейших шагах. «Мы послушаем наших американских собеседников и, конечно, будем готовы отреагировать», – сказал глава МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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