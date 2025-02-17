В Саудовской Аравии во вторник должны пройти переговоры по Украине

Встреча американской и российской делегаций по урегулированию украинского кризиса должна пройти в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

«Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Таким образом источники подтвердили появившуюся в СМИ информацию о составе группы американских переговорщиков.

В воскресенье Уиткофф сообщил Fox News, что в воскресенье вечером он и Уолц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет в Саудовскую Аравию в понедельник после визита в Израиль.

Axios пишет, что пока не ясно, кто войдет в российскую делегацию. Один из источников сообщил, что на встрече, «скорее всего, будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров». В то же время агентство Bloomberg сообщало, что в переговорах с российской стороны возможно участие помощника президента России Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По данным NBC, Украина во встрече участвовать не будет. Телеканал отмечает, что Вашингтон не пригласил украинскую делегацию на переговоры с Россией в Саудовской Аравии, потому что США сначала намерены организовать отдельные двусторонние встречи с российскими и украинскими переговорщиками, а затем провести встречу в расширенном составе.

Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что Украина и Европа будут участвовать в любых «реальных переговорах» по урегулированию украинского кризиса, передает Reuters. В интервью CBS Рубио сказал, что переговорный процесс еще не начался всерьез, и если переговоры продвинутся, то украинцы и другие европейцы будут привлечены к переговорам.

При этом президент США Дональд Трамп подтвердил личное участие главы киевского режима Владимира Зеленского в переговорах. «Он будет вовлечен, да», – сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп также сообщил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. «Время не установлено, но это может произойти очень скоро», – цитирует Трампа РИА «Новости». Ожидается, что встреча на высшем уровне состоится в Саудовской Аравии.

Напомним, в субботу, 15 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта, может состояться в конце февраля. Как отмечало агентство, высокопоставленные официальные США и России встретятся на текущей неделе в Саудовской Аравии, чтобы «подготовить почву для потенциального саммита» лидеров двух стран.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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