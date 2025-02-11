Китай начал формировать планетарную оборону

Китай разрабатывает систему планетарной обороны для защиты от астероидов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает исследователей космоса. Кандидатам предлагают три вакансии.

Центр, который отвечает за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за планетой, набирает выпускников университетов. Функционал специалистов будет включать не только оперативное отслеживание астероидов, но и создание системы раннего оповещения.

Ранее NASA сообщило о том, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое и превысила 2%. По словам ученых, в случае падения наиболее вероятно, что объект упадет в районе Центральной Африки или Атлантического океана.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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