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Китай начал формировать планетарную оборону

Фото: NASA

Китай разрабатывает систему планетарной обороны для защиты от астероидов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает исследователей космоса. Кандидатам предлагают три вакансии.

Центр, который отвечает за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за планетой, набирает выпускников университетов. Функционал специалистов будет включать не только оперативное отслеживание астероидов, но и создание системы раннего оповещения.

Ранее NASA сообщило о том, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое и превысила 2%. По словам ученых, в случае падения наиболее вероятно, что объект упадет в районе Центральной Африки или Атлантического океана.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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