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Среда, 12 марта 2025, 11:29 мск

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Китай, Россия и Иран проведут переговоры по ядерной проблеме

Фото: FreePik

В Пекине состоится трехсторонняя встреча с участием представителей КНР, России и Ирана по иранской ядерной проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Встреча пройдет 14 марта. На переговорах будет председательствовать замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

«Стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва сотрудничает с Тегераном, развивая взаимовыгодные отношения, и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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