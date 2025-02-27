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Четверг, 27 февраля 2025, 12:17 мск

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В Китае рассказали о попытках США рассорить Пекин и Москву

В Китае назвали напрасными попытки США внести разлад между Пекином и Москвой. Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, заверил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Россия якобы «слишком зависит от Китая», и что Москва и Пекин якобы «могут объединиться против США».

«Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией», – сказал китайский дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что отношения КНР и РФ имеют мощную внутреннюю движущую силу, как отношения между двумя крупными державам, а потому на них не влияет никакая третья сторона. Стратегия развития и внешняя политика Китая и России «рассчитаны на долгосрочную перспективу», добавил дипломат.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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