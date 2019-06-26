Немецкий бизнес подсчитал свои потери от антироссийских санкций

Совокупные потери немецких компаний от антироссийских санкций исчисляются «миллиардами евро», заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Это заявление основано на результатах опроса палаты среди 141 входящей в организацию компании.

В частности, 75 компаний, заявляющих о потерях, произвели их точную оценку. В общей сложности они уже потеряли из-за санкций США против России €1,1 млрд. 28% компаний оценили свои потери в сумму до €1 млн, 22% – до €10 млн. Из-за санкций США 5% компаний потеряли до €50 млн, 2% – до €100 млн и 1% – до €500 млн. «Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4,5 тыс. компаний с немецким участием, речь идет о нескольких миллиардах евро потерь», – цитирует Шеппа РБК.

Он также отметил, что европейские санкции, в отличие от американских, сформулированы очень четко, поэтому у компаний есть понимание, как себя вести. «К тому же мы все время слышим пожелания из Вашингтона ввести новые. Это создает нестабильные условия. Есть ощущение, что американские санкции установятся на десятилетия, постоянно существуют опасения новых санкций», – посетовал Шепп.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что потери России от введенных против нее с 2014 года ограничений составляют $50 млрд, в то время как Евросоюз потерял $240 млрд, США – $17 млрд, Япония – $27 млрд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.19

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