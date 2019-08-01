400 тысяч россиян попали в класс «заемщиков-маргиналов»

В России формируется новый класс заемщиков, которых представители финансового рынка называют маргиналами. Уровень долговой нагрузки этих граждан настолько высок, что им отказывают даже микрофинансовые организации. По оценкам экспертов, в зоне риска находятся около 400 тысяч россиян.

Те, кого специалисты относят к новому классу заемщиков, не могут рассчитывать на рефинансирование кредита в банке. Это люди, которые регулярно «перехватывают» до зарплаты, однако их закредитованность возрастает настолько, что даже МФО перестают одобрять новые суммы, пишут «Известия».

По данным сервиса онлайн-займов «Займер», портрет «заемщика-маргинала» таков: преимущественно 26-35-летние мужчины, работающие по найму с зарплатой в 30-40 тысяч рублей и ежемесячным платежом до 5 тысяч рублей.

«Займы они оформляют «по делу», не гонясь за максимально возможными суммами. Их текущий уровень доходов и финансовых обязательств вполне позволяет им использовать займы «до зарплаты» в качестве проверенного, рабочего инструмента по ликвидации текущих финансовых разрывов», – сообщили в организации, по итогам анализа финансового поведения 26,6 тысячи отказников.

В целом по рынку аналитики оценивают численность таких граждан в 400 тысяч. По словам представителей МФО, основная аудитория сформировалась в 2016-2017 годы, когда кредитная политика банков была очень жесткой. Люди обращались в МФО, получив отказ в оформлении банковской кредитной карты, например, из-за того, что не могли показать высокий официальный доход.

Возрастающая закредитованность клиентов МФО объясняется недостаточной финансовой грамотностью. Люди набирают дорогостоящие кредиты, по которым на фоне снижения доходов со временем не в состоянии платить. 70% отказников МФО не смогут рассчитывать на кредит в банке из-за плачевного финансового состояния и, скорее всего, уже испорченной кредитной истории.

В результате выходов у таких должников остается немного – продажа имущества или заем у родственников на долгий срок. Есть и более рискованный сценарий – обращение к «черным» кредиторам. «Если заемщик перейдет эту грань, то есть большая вероятность, что он уже не сможет решить свою проблему в цивилизованной плоскости», – указывают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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