Все больше россиян испытывают трудности при погашении кредитов

Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Треть респондентов (33%) признались, что в последний год испытывали трудности с выплатами. 66% участников опроса заявили об отсутствии таких проблем. В основном о трудностях говорили респонденты в возрасте 18-24 лет (41%) и 25-34 лет (39%), отмечают социологи.

Треть россиян (31%) тратят на ежемесячные выплаты от 10% до 20% семейного дохода. До половины семейного дохода отдают 13% россиян.

Большая часть опрошенных (60%) считают, что смогут погасить задолженность без особых затруднений, еще 34% ожидают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности. 4% полагают, что не справятся с выплатой кредита.

Стоит отметить, что за последние два года число россиян, уверенных в возможности выплатить кредит, сократилось на 12%. На столько же увеличилось число граждан, заявивших о трудностях с погашением задолженности.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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