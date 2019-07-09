России угрожает финансовый пузырь: Кудрин определил критическую черту для российской экономики

Резкий рост потребительского кредитования в ближайшие два года станет показателем «надутого пузыря» и приближения к критической черте. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая сегодня на вопросы депутатов Госдумы.

Об опасениях по поводу растущей популярности кредитов на потребительские нужды и о спокойной позиции ЦБ РФ по этому вопросу напомнил депутат Данил Шелков.

«Потребительское кредитование, конечно, имеет свои границы, – отметил Кудрин, пояснив, что они связаны, в частности с уровнем доходов населения и его финансовой грамотностью. – В прошлом году потребительское кредитование выросло почти на 20 процентов, это большая цифра».

Однако эти данные могут говорить не о большей закредитованности россиян, а о расширении числа участников этой деятельности: не исключено, что кредиты брали те, кто ранее не нуждался в этом. «Фактор финансовой грамотности – это положительная тенденция. С другой стороны, ухудшение жизни приводит граждан к необходимости брать взаймы, что не всегда имеет хорошую перспективу по возврату», – отметил глава Счетной палаты.

«Этот спор приведет нас к истине, – считает Кудрин. – Если в этом и следующем году потребительское кредитование будет расти на 20 процентов, тут мы подойдем к критической черте. Пока мы не можем сказать, что это однозначно плохо, и уже надут пузырь. Пока пузыря еще нет. Но семь раз нужно отмерить перед тем, как взять кредит».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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