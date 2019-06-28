Долги россиян за год выросли на 25%: ЦБ опасается социальных и экономических рисков

В России закредитованность населения РФ за последний год выросла на 25,3%. Продолжение тенденции может пошатнуть экономику и обернуться значительными социальными рисками. Соответствующие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы в докладе Банка России.

По данным регулятора, с 2017 года в банковском секторе наблюдается ускоренный рост необеспеченных потребительских кредитов. В настоящий момент задолженность составляет 7,9 трлн рублей. При этом ЦБ обратил внимание, что рост долговой нагрузки значительно ускорился в 2018 году и за 12 месяцев составил 25,3%.

Более того, в ЦБ признали, что рост кредитования начинает происходить отчасти за счет уже высоко закредитованных групп населения, которые наращивают задолженность, чтобы погасить ранее взятые кредиты. По оценкам регулятора, такая тенденция может негативно сказаться на устойчивости макроэкономического фона.

«Опережающий рост кредитования относительно ВВП может сопровождаться накоплением системных рисков, реализация которых может нести риски для экономики», – подчёркивается в докладе.

В ЦБ считают, что в настоящий момент растущая долговая нагрузка еще не начала негативно влиять на доходы населения. «Но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан», – отметил регулятор и обратил внимание, что такая ситуация также влечет за собой и риски для банков и повышает их уязвимость.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», по состоянию на май 2019 года 42,3% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более – 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов.

В среднем на одного заемщика в мае текущего года приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

Ранее ЦБ сообщал, что уровень закредитованности населения России приблизился к историческому пику 2014 года. В рамках Петербургского форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что существенный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию – если не предпринимать никаких действий, рецессия может наступить в 2021 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.19

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