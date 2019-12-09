Пенсии россиян сделают неприкосновенными для приставов и коллекторов

Пенсии россиян хотят защитить от взыскания долгов. С таким предложением выступило Минэкономразвития России. Кроме того, при взыскании задолженности с зарплаты, согласно законопроекту, должна оставаться сумма в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, Минэкономразвития направит в правительственную комиссию два законопроекта – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении». Оба документа были недавно одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В настоящее время пенсия россиян считается обычным доходом, с которого можно взыскивать долги, в том числе по банковским кредитам, услугам ЖКХ, штрафам. Лишь некоторые выплаты защищены от приставов, в частности, это касается соцвыплат, например, за приемных детей.

Первый законопроект предлагает расширить список «неприкосновенных» доходов. В него хотят включить страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Авторы законопроекта указывают, что право на соцобеспечение и пенсии установлено Конституцией, но взыскание долгов с этих доходов нивелирует эти конституционные гарантии. Впрочем, некоторые долги с пенсий все-таки смогут списать, например, задолженность по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафы. При этом у гражданина должна оставаться сумма, равная минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера.

Такой же принцип предлагается использовать при взыскании долгов с зарплаты. Должнику оставят денег на жизнь – сумма остатка составит не менее прожиточного минимума.

Ранее ЦБ сообщал, что уровень закредитованности населения России приблизился к историческому пику 2014 года. В рамках Петербургского форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что существенный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию – если не предпринимать никаких действий, рецессия может наступить в 2021 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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