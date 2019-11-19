В России растет число просрочек по кредитам

За девять месяцев 2019 года число должников, которые просрочили выплаты по кредитам, выросло на 4%. В целом имеют просроченную задолженность 10 млн банковских клиентов, или каждый четвертый. По словам экспертов, если так пойдет и дальше, даже добросовестные заемщики могут перестать обслуживать свои долги.

В настоящее время 40 млн россиян имеют кредит в банке. Речь идет о всех видах кредитования: потребительских, ипотечных, по кредитным картам, пишут «Известия». В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) провели исследование и выяснили, что граждане в первую очередь допускают просрочки из-за проблем с финансами. Причем, при возникновении трудностей должники сначала урезают расходы на развлечения и одежду, потребительские товары и продукты, а только затем перестают платить по кредиту. В структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Аналитики уверены, что причина увеличения объема просроченных кредитов заключается в падении располагаемых доходов населения. По данным Росстата, за девять месяцев доходы россиян повысились лишь на 0,2%, инфляция же держится на уровне около 4%. 7% всех заемщиков отдают на погашение кредитов половину дохода при зарплате менее 20 тысяч рублей. В этих условиях выход на просрочку выглядит объяснимо, указывают эксперты.

По их словам, может наступить момент, когда кредиты перестанут платить почти все. Это возможно в том случае, если доля просроченных обязательств достигнет критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов – то есть суды, приставы и коллекторы будут настолько загружены работой, что эффект от их деятельности окажется несопоставимым с ее результатами. Если граждане увидят, что государство помогает тем, кто не заплатил по долгам, то они сами перестанут гасить кредиты.

Чтобы число просрочек перестало расти, увеличение реальных доходов россиян должно составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). То есть, если ставка 13-15% годовых, то доход у гражданина должен расти минимум на 7,5% в год. В противном случае дальнейшее увеличение дефолтных кредитов приведет к повышению числа банкротств физлиц.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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