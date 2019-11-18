Коллекторы просят защитить их от угроз со стороны должников

Коллекторские агентства просят изменить законопроект о взыскании. В частности, предлагается запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство, а также обязать указывать правильный электронный адрес для связи.

Новый закон должен с 2021 года заменить закон о взыскании долгов физлиц. После обсуждения с участниками рынка взыскания и кредиторами доработанный вариант будет представлен в Минюст и ФССП, сообщили «Коммерсанту» в СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Коллекторы считают, что нынешняя версия законопроекта предоставляет преференции должникам. Так документ предусматривает обязательный досудебный порядок взыскания задолженности, требует от взыскателей возмещать должнику убытки и моральный вред за нарушение закона.

В свою очередь в НАПКА считают, что коллекторам также требуется защита. «Лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается и выносится протокол в отношении финансовой организации,– поясняет президент организации Эльман Мехтиев.– Зачастую, составляя обращение, должник преследует цель не выплачивать долг».

По словам игроков коллекторского рынка, при прослушивании телефонных переговоров проверяющие нередко слышат, как с взыскателем, который исполняет все возложенные на него обязанности, должник общается на повышенных тонах, используя нецензурную лексику и даже угрозы.

Однако правозащитники не поддерживают предложение коллекторов, указывая на то, что у должника за плечами нет профессиональных юристов на зарплате, нет достаточного уровня правовой и финансовой грамотности. По их мнению, кредитор и должник изначально находятся в разных весовых категориях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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